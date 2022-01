14 intrebari si raspunsuri despre antiviralele folosite in COVID-19. "Am o hepatita cronica. Imi pot afecta ficatul?"

Prescrierea antiviralelor, medicamentele atat de asteptate pentru tratarea in ambulatoriu a pacientilor COVID-19, este in sfarsit disponibila. Riscurile, in schimb, sunt importante, de la cele mai comune medicamentelor, cum sunt cele de afectare hepatica, pana la riscul teratogen care impune administrarea concomitenta de anticonceptionale. Medicamentele antivirale pot fi in sfarsit prescrise pacientilor care se trateaza la domiciliu, acestea fiind si disbonibile in circuitul farmaceutic. ... citeste toata stirea