A murit la spital si cea de-a doua victima a accidentului grav de la Visina. Femeia si barbatul decedati erau mama si fiu

Un grav accident rutier s-a produs marti-seara, 10 mai 2022, pe un drum national din judetul Olt, aproape de intrarea in localitatea Visina. Doua persoane au decedat. Un sofer in varsta de 28 ani, din Craiova, care conducea un autoturism, a lovit pe drumul national 54 o caruta in care se aflau doua persoane, mama si fiu. Echipajele de prim ajutor au preluat victimele si le-au transportat la Spitalul Municipal Caracal.Femeia, in varsta de 73 ani, a decedat in cursul serii de marti, iar in ... citeste toata stirea