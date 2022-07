Accident de munca la ALRO Slatina. Un tanar s-a electrocutat. ITM: "S-a produs un arc electric care l-a aruncat de pe transformator" UPDATE

Echipaje de prim-ajutor au fost solicitate, miercuri, 6 iulie 2022, sa intervina in incinta combinatului de aluminiu ALRO Slatina, unde s-a produs un accident de munca.UPDATE: Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Olt au facut precizari cu privire la accidentul de munca produs in incinta ALRO."In data de 6 iulie 2022, un lucrator al SC. ALRO S.A., electrician in cadrul sectiei Electro-energetic, fiind repartizat de catre un coleg inginer sa inlocuiasca impreuna cu seful de ... citeste toata stirea