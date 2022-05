Accident grav pe un drum din Olt. O masina a lovit o caruta. O femeie a murit la spital, fiul ei este grav ranit

Un grav accident de circulatie s-a produs pe un drum national din judetul Olt. Un autoturism a lovit o caruta, doua persoane fiind grav ranite. Accidentul s-a produs in jurul orei 18,40, pe drumul national 54, in afara localitatii Visina. Un autoturism condus de un tanar de 28 ani, din Craiova, a lovit un atelaj in care se aflau o femeie de 73 ani, din Visina, si fiul sau in varsta de 47 ani."Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca in eveniment, a fost implicat un autoturism ... citeste toata stirea