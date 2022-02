Accident mortal in Olt. Un biciclist a fost lovit de un autoturism

Un accident rutier grav a avut loc luni, 21 februarie 2022, pe un drum din judetul Olt. Un biciclist in varsta de 62 ani a decedat. accidentul s-a produs pe un drum judetean, in localitatea Maruntei din judetul Olt."Astazi, in jurul orei 14.30, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Judetean 546, in comuna Maruntei, judetul Olt. Din primele verificari, politistii Biroului Rutier Slatina au constatat faptul ca, in eveniment, ... citeste toata stirea