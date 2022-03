Accident pe drumul european E 574, la intrarea in Bals. O soferita in varsta de 22 ani a fost ranita

Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion s-a produs pe drumul european E 574, in judetul Olt, la intrarea in orasul Bals. O soferita a fost transportata la spital. Accidentul s-a produs la intrarea in orasul Bals, dinspre municipiul Craiova, pe fondul neacordarii de prioritate, un autoturism fiind lovit de un alt autoturism si proiectat intr-un autocamion.O soferita de 22 ani a suferit un traumatism la mana dreapta, iar la momentul preluarii acesteia de ... citeste toata stirea