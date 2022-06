Accident pe Drumul Expres Craiova-Pitesti. Trei persoane ranite. Traficul a fost reluat UPDATE VIDEO

Un accident in urma caruia trei persoane au fost ranite s-a produs, luni, 20 iunie 2022, in judetul Olt, pe Drumul Expres 12 deschis traficului in luna aprilie. UPDATE: Traficul pe tronsonul de drum expres a fost reluat. Politistii au stabilit circumstantele in care s-a produs coliziunea intre cele doua autoturisme, unul dintre acestea fiind proiectat ulterior intr-un tir."Politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt au constatat faptul ca in eveniment au fost implicate doua autoturisme si un ... citeste toata stirea