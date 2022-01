Accident pe E 574, surprins cu o camera de bord. O soferita a intrat pe contrasens VIDEO

O soferita in varsta de 21 ani a fost transportata la spital in urma unui accident petrecut pe drumul european E 574, in judetul Olt, pe care chiar ea l-ar fi provocat. Momentul in care masina paraseste carosabilul a fost surprins cu o camera de bord. Accidentul rutier a avut loc joi-dimineata, 27 ianuarie 2022, in jurul orei 7,30. Momentul in care un autoturism patrunde pe contrasens, acroseaza o alta masina, dupa care paraseste carosabilul a fost surprins de o camera de bord montata pe ... citeste toata stirea