Accident rutier grav in Olt. 10 persoane implicate, o femeie a murit pe loc

Un grav accident de circulatie s-a produs in noaptea de luni spre marti, 11/12 iulie 2022, in judetul Olt, pe drumul european E 574, in localitatea Negreni, un autoturism si un microbuz intrand in coliziune. Accidentul s-a produs in jurul orei 1,00, in afara localitatii Negreni, pe DN 65 - E 574, o autoutilitara de transport persoane de 8+1 locuri, condusa de un barbat de 30 ani, din Bailesti, Dolj, in care se mai aflau alte sapte persoane, si un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 55 ... citeste toata stirea