Accident rutier grav in Olt. Un barbat care circula cu motoreta pe un drum judetean a fost lovit mortal

Un grav accident de circulatie s-a produs, joi dupa-amiaza, 19 mai 2022, pe un drum din judetul Olt. Un barbat in varsta de 60 ani a decedat. Accidentul s-a produs in jurul orelor 14,30, pe drumul national 54, in comuna Vladila."La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier si ai Sectiei nr. 5 Politie Rurala Deveselu, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt. Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca, in eveniment, a fost implicata o ... citeste toata stirea