Accident rutier langa Slatina. Dubita rasturnata, cu trei raniti, din cauza unei soferite care nu a acordat prioritate

Un accident in urma caruia trei persoane au ajuns la spital s-a petrecut, luni, 14 martie 2022, pe un drum din judetul Olt. Accidentul a avut loc in comuna Curtisoara din vecinatatea municipiului Slatina.O soferita in varsta de 37 ani, care conducea un autoturism, nu a acordat prioritate si a acrosat o dubita condusa de un barbat de 29 de ani. Autoutilitara, in care se mai aflau si doi pasageri, s-a rasturnat, trei persoane, soferul autoutilitarei si pasagerii, ajungand la spital."Din primele ... citeste toata stirea