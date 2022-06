Acordarea "banilor de COVID" starneste scandal din agricultura. "Sunt pentru fermieri sau pentru IT-isti?"

O schema de ajutor de stat care ar fi trebuit sa-i ajute pe producatorii din domeniul agricol si alimentar sa mai recupereze din pierderile inregistrate in perioada pandemiei a creat, in fapt, o nemultumire uriasa. 300 milioane euro, destinate micilor producatori (50 milioane euro) si firmelor din domeniul alimentar (250 milioane euro) s-au epuizat in mai putin de 15 minute, zeci de mii de aplicanti ramanand pe dinafara.Metoda de repartizare a fost "primul venit, primul servit", solicitantii ... citeste toata stirea