Activitatea din Romania a grupului rusesc TMK, blocata. Angajatii de la Slatina si Resita ies in strada

Aproximativ 350 angajati ai TMK de la Slatina si Resita vor protesta joi, 7 aprilie 2022, in fata sediului Guvernului, atragand atentia ca sunt foarte aproape de inchiderea unei societati-lider mondial in productia de tevi, ca urmare a sanctiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei. Combinatul de otel TMK de la Resita si fabrica de tevi fara sudura TMK de la Slatina, care au impreuna aproximativ 2.350 angajati, sunt in pericol de a nu mai putea functiona.In 10 martie, oligarhul rus Dmitry ... citeste toata stirea