Al doilea accident mortal in Olt, la interval de cateva ore. O caruta nesemnalizata a fost lovita pe un drum judetean

Un accident grav de circulatie s-a produs in zorii zilei de sambata, 25 iunie 2022, pe un drum judetean din judetul Olt. Un barbat care conducea un atelaj hipo neechipat cu elemente reflectorizante a fost accidentat mortal de un autoturism condus de o tanara de 24 ani.Accidentul s-a produs pe Drumul Judetean 542, intre localitatile Redea si Caracal. O caruta nesemnalizata a fost lovita, din spate, de un autoturism condus de o tanara in varsta de 24 ani. In urma impactului, barbatul, care era ... citeste toata stirea