Al doilea protest in Bucuresti al angajatilor ALRO Slatina. Pretul mare la energie a inchis o hala de productie

Zeci de angajati ai ALRO Slatina, singurul combinat de producere a aluminiului din tara, protesteaza vineri, 21 ianuarie 2022, in fata sediului Guvernului, cerand sa li se permita sa lucreze in continuare. Este al doilea protest din acest an organizat in Capitala, joi, 20 ianuarie 2022, aproximativ 100 de sindicalisti din Slatina si Galati protestand de asemenea, la sediul Ministerului Energiei. Vineri protesteaza membri ai Sindicatului Liber ALRO, sindicat afiliat, ca si Sindicatul Aluministul ... citeste toata stirea