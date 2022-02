Aproximativ 50.000 olteni asteapta tichetele de vaccinare. DSP: "Persoanele vaccinate vor fi anuntate telefonic"

Din totalul oltenilor care s-au vaccinat din 31 august 2021 si pana in prezent, doar aproximativ 10.000 au si ridicat carnetul cu tichetele in valoare totala de 100 lei/persoana. Dreptul de a primit tichete de masa in valoare totala de 100 lei, ca urmare a vaccinarii anti-COVID-19, il au alte cateva zeci de mii de persoane.Directia de Sanatate Publica Olt a inaintat catre Ministerul Sanatatii o noua cerere de finantare si se asteapta ca in urmatoarea transa, care va veni in curand, sa se ... citeste toata stirea