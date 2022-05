Atelierele de la Noaptea Muzeelor care i-au captivat si pe parinti. "Mi-ar fi placut sa fiti profesorul meu de istorie"

Desi cei mai multi adulti au venit in vizita la muzeu cu gandul sa le faca celor mici seara cu adevarat speciala, parintii care au trecut, la Noaptea Muzeelor, pragul institutiei din Slatina s-au bucurat poate mai mult decat copiii lor de experienta traita in cadrul atelierelor. Muzeul Judetean Olt a fost printre cele care si-au deschis portile in weekend, asteptandu-i pe vizitatori pana noaptea tarziu. Vizitarea expozitiilor a facut parte din oferta, insa cel mai mare succes l-au avut cele ... citeste toata stirea