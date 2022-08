BAC-ul de toamna: "vanatoare" de viitori studenti la poarta centrului de examen. "Avem si locuri la *buget*"

Sute de absolventi de liceu isi incearca fortele in cadrul probelor "BAC-ului de toamna". Unii au de trecut o proba la care n-au reusit anterior sa obtina 5.00, altii vor o nota mai mare, in timp ce ghinionistii care le-au picat in sesiunea trecuta pe toate si corigentii din vara vor sustine trei probe. Miza examenului care a inceput marti, 16 august 2022, cu proba la Limba si Literatura Romana, este nu doar diploma de Bacalaureat, ci si admiterea la facultate, pentru ca inca este posibil sa ... citeste toata stirea