Bacalaureat 2022. Peste 2.400 absolventi inscrisi in Olt. Alti 1.000 elevi, pierduti pe drum. Trei licee sunt fara candidati

Absolventii claselor a XII-a care s-au inscris pentru sustinerea probelor de Bacalaureat sunt "in focuri". Prima proba orala, cea de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare in limba romana, a inceput luni, 6 iunie 2022. La nivelul intregii tari s-au inscris pentru sustinerea probelor (integral sau partial, in functie de rezultatele obtinute in sesiunile anterioare si recunoscute ca atare) examenului de Bacalaureat 126.454 de absolventi de liceu (111.329 din promotia curenta si 15.125 ... citeste toata stirea