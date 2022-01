Baiat de 13 ani, disparut. Viorel era in plasament la un asistent maternal

Un asistent maternal din localitatea Scornicesti, judetul Olt, a anuntat, sambata-dimineata, 15 ianuarie 2022, ca adolescentul pe care il ingrijea in plasament a disparut de la domiciliu. Baiatul, Nicolae Viorel Galan, are 13 ani si a disparut de acasa. Asistentul care il avea in plasament le-a spus politistilor ca in seara de vineri, 14 ianuarie, adolescentul era in camera lui, insa dimineata a fost de negasit.Baiatul nu este la primul asistent maternal, in trecut de asemenea plecand din ... citeste toata stirea