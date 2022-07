Barbat de 41 de ani, gasit inecat intr-o balta din Olt. El a fost descoperit intr-o zona unde apa avea cinci metri adancime si in conditii de vizibilitate zero

Un barbat in varsta de 41 de ani a fost gasit inecat intr-o balta din Olt, trupul sau fiind descoperit de catre scafandri intr-o zona unde apa avea cinci metri adancime si in conditii de vizibilitate zero. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt a anuntat, duminica, faptul ca scafandrii din cadrul inspectoratului, cu sprijinul unui scafandru din cadrul ISU Teleorman, au participat in cursul noptii trecute la o misiune de cautare a unui barbat inecat in Balta Draghiceni. "La locul ... citeste toata stirea