Barbat retinut de politistii olteni dupa ce si-ar fi agresat sexual fiica de 16 ani

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Olt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bals, au retinut marti, 7 februarie, un barbat, in varsta de 46 de ani, cercetat pentru agresiune sexuala. Olteanul si-ar fi abuzat fizic si emotional fiica, o adolescenta de 16 ani.Fapta ar fi avut loc pe 10 ianuarie, minora fiind mangaiata de tatal sau. Potrivit unor surse, fata ar fi fost agresata sexual de acesta in repetate randuri, insa niciodata nu ... citeste toata stirea