Cat ar mai putea dura pandemia. Medic: "Acesta nu o sa fie ultimul val, va trebui sa invatam sa traim cu el" INTERVIU

Trateaza de aproape doi ani pacienti bolnavi de COVID-19, au traversat valuri in care au pierdut si 130 bolnavi intr-o luna, intr-o singura sectie, insa medicii spun astazi ca trebuie sa invatam sa convietuim cu virusul. Am stat de vorba cu medicul Oana Andreea Obretin-Popescu, medic-sef sectia Boli Infectioase din cadrul SJU Slatina, despre situatia la zi din spital, cat de periculoasa este varianta Omicron, care au fost cele mai grele incercari in perioada 2020-2022, dar si cum vom merge mai ... citeste toata stirea