Cat de agresiva este varianta Omicron cu copiii si cum sa reactionam. "Asta a ajutat foarte mult si in perioada de Delta"

Noua varianta a bolii COVID-19, generata de tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2, se manifesta mai "zgomotos" in cazul copiilor, au constatat medicii de familie. Temperatura mare cateva zile la rand, dureri puternice de cap, greturi, uneori varsaturi, lipsa poftei de mancare, dureri in gat, sunt simptome semnalate la copiii care trec in aceasta perioada prin boala COVID-19. Desi "tabloul bolii", spun medicii, este diferit de cel dat la copii de variantele anterioare ale virusului, evolutia ... citeste toata stirea