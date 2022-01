Cat de mare este riscul sa fii infectat cu virusul hepatitic B sau C. "Daca raspunsul este DA, fa-ti un test!"

Medicii vorbesc despre o pandemie de hepatite cu virus B si C cu care Romania se confrunta. Vestea buna este ca pentru aceste boli exista tratament eficient, vestea rea, in schimb, este aceea ca nedescoperite la timp, hepatitele se pot transforma chiar in ciroza sau cancer. Exista foarte multe imprejurari cu potential infectant in care fiecare dintre noi ne-am aflat la un moment dat.Prof. dr. Liana Gheorghe, medic primar in cadrul Institutului Clinic Fundeni si managerul proiectului LIVERO 2 ... citeste toata stirea