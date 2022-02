Cat vor costa rosiile romanesti de Paste. "Totul s-a dublat. Prietenii imi spun: *Am fost in Tunisia cu banii astia, frate!*"

Rasadul a fost semanat in decembrie, in ianuarie fermierii au plantat tomatele, iar in aprilie vor scoate pe piata "trufandalele" romanesti. Totul, insa, cu costuri duble fata de anii trecuti. "Am mai incercat un an, dar e ultimul", spune fermierul Simon Idita. Desi temperaturile peste media perioadei si vremea insorita ii ajuta pe fermierii care si-au propus ca in luna aprilie sa scoata pe piata rosiile romanesti, costurile sunt atat de mari incat profitul e pus sub semnul intrebarii.Este ... citeste toata stirea