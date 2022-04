Cati refugiati ucraineni sunt cazati de statul roman. Cum pot obtine voluntarii decontarea cheltuielilor cu hrana

Desi pe teritoriul Romaniei se afla peste 70.000 cetateni ucraineni, din cei peste 600.000 care au intrat in tara noastra de la declansarea razboiului in Ucraina, in grija statului, in centrele special create, se afla doar aproximativ 10.000. Directia de Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a precizat, intr-un raspuns solicitat de "Adevarul" cu privire la numarul de cetateni ucraineni aflati in aceasta perioada pe teritoriul Romaniei si modul cum sunt acestia ... citeste toata stirea