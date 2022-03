Ce am invatat in pandemie. Lectiile pe care un antreprenor le preda elevilor

Industria ospitalitatii, puternic zguduita in pandemie, isi revine incet-incet, iar unul dintre aspectele pozitive este acela ca elevii de la liceele cu profil servicii se pot intoarce la practica. In cei doi ani in care restrictiile impuse, pentru a limita pericolul contractarii virusului SARS-CoV-2, aproape ca au dus in faliment multe afaceri din industria ospitalitatii au avut de suferit si elevii.Restaurantele, pensiunile, hotelurile nu i-au mai putut primi la fel ca inainte, iar orele de ... citeste toata stirea