Ce au gasit politistii in urma zecilor de perchezitii efectuate in Olt. Sase persoane sunt la audieri

Anchetatorii au ridicat in urma celor 42 de perchezitii efectuate sambata in Olt cutii cu documente contabile, dar si bunuri pe care, cel mai probabil, suspectii le-au furat din strainatate si intentionau sa el comercializeze in Romania. Ceasuri de la diferite brand-uri, arme de tip air-soft, telefoane mobile, butelii tip freon, scule si unelte electrice sunt doar cateva dintre bunurile gasite de politisti in urma pechezitiilor de sambata-dimineata, 29 ianuarie 2022.O firma cu activitatea in ... citeste toata stirea