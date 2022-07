Ce spun vecinii despre salariatul ALRO care si-a pus capat zilelor. Lider sindical: "Sunt cazuri si inca vor fi"

Un angajat al ALRO Slatina care se afla in somaj tehnic si-a pus capat zilelor, la sfarsitul saptamanii trecute. Gestul i-a socat pe vecinii sai. Liderul unuia dintre sindicatele din ALRO spune insa ca foarte multi angajati au probleme si ca ar putea urma si concedieri. Un barbat in varsta de 46 ani, angajat al fabricii de aluminiu din Slatina, ALRO, si-a pus capat zilelor la sfarsitul saptamanii trecute. Un coleg de serviciu l-a gasit pe barbat, spanzurat, in garsoniera din municipiul Slatina ... citeste toata stirea