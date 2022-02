Cel mai sumbru bilant din valul 5 in Olt: sapte decese COVID-19. O femeie de 44 ani, printre victime

Directia de Sanatate Publica Olt a raportat, sambata, 12 februarie 2022, sapte decese cauzate de COVID-19 in judetul Olt, cel mai crunt bilant in acest val 5 al pandemiei. Cea mai tanara victima are 44 ani. Femeia a contractat virusul SARS-CoV-2 in spital, testul pozitiv fiind inregistrat la noua zile de la data internarii in Spitalul Slatina. Femeia era nevaccinata si suferea de o boala grava.Din cele sapte decese raportate, un singur pacient figureaza ca fiind vaccinat, cu vaccinul Janssen ... citeste toata stirea