Centrul de evaluare si tratament antiviral COVID de la Slatina este functional. Primeste si pacienti neasigurati VIDEO

Centrul de evaluare si tratament antiviral COVID-19 din cadrul SJU Slatina a devenit operational miercuri, 19 ianuarie 2022. Pacientii care au rezultat pozitiv COVID-19, inregistrat in platforma dedicata, se afla in primele zile de boala si au simptome minime se pot prezenta, incepand de miercuri, 19 ianuarie 2022, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pentru a fi evaluati si a li se prescrie tratament in centrul de evaluare si tratament antiviral.Centrul a fost amenajat in cladirea in care ... citeste toata stirea