Centrul istoric al Slatinei, pentru care Darius Valcov ar fi luat o spaga de 100.000 euro, se reface pe alti bani. Cat costa noua investitie

Slatinenii platesc din nou, din bugetul local, bani pentru refacerea strazilor din centrul vechi reabilitate, cu 10 ani in urma, pe bani grei. 100.000 euro din acei bani au mers de la constructor catre Darius Valcov. Primaria municipiului Slatina vrea sa refaca pavajul in centrul vechi, propunand in acest sens aprobarea unei investitii de 4,6 milioane lei, fara TVA. Proiectul vizand aceasta investitie a fost postat pe site-ul Primariei Slatina si programat spre aprobare in sedinta de marti, 19 ... citeste toata stirea