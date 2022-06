Cine a castigat trofeul celui mai mare festival pentru copii din tara, organizat in "Tara calusarilor"

Trofeul care infierbanta an de an mintile copiilor calusari din toata toata tara s-a decernat, sambata-seara, 25 iunie 2022, la Slatina, in cadrul Concursului National al Copiilor "Calusul Romanesc". Festivalul pentru copii care se organizeaza de 24 ani la Slatina, palatul Copiilor Slatina fiind principalul oragnizator, a adunat in acest an peste peste 2.000 copii dansatori din toata tara, fiind, de asemenea, invitate doua ansambluri folclorice din Republica Moldova si unul din Slovacia. Au ... citeste toata stirea