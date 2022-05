Cine era barbatul care si-a pus capat zilelor sarind de la etajul 10 al unui bloc din Slatina. "I-am strigat: *Nu sari!*"

Politistii au reusit sa-l identifice, in aceasta dimineata, pe barbatul care a sarit joi, 5 mai 2022, de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Slatina. Barbatul, Adrian Costinel Constantin, avea 38 ani si locuia in Slatina, insa intr-un alt cartier al municipiului decat cel in care a ales sa-si puna capat zilelor. Nu era casatorit si nu avea copii.Colegii de serviciu (barbatul lucra la o firma care confectioneaza profile din aluminiu) l-ar fi cautat pe barbat acasa, joi-seara, dupa ce joi a ... citeste toata stirea