Ciudateniile justitiei: dosar de agresiune sexuala asupra unor eleve, inchis si redeschis de trei ori in trei ani

Un fost sofer de microbuz scolar, astazi pensionar, a reusit sa scape de trei ori de urmarirea penala intr-un dosar in care cinci fete, eleve de gimnaziu, si-au facut curaj si au povestit cum au fost agresate de cel care le-ar putea fi bunic. Un judecator a decis, cu cateva zile in urma, ca cercetarile in acest caz sa se reia. Dosarul de agresiune sexuala a fost deschis in aprilie 2019, la plangerea mamei unei fete de 13 ani, din Dobrun, judetul Olt. A fost clasat de trei ori, mama adolescentei ... citeste toata stirea