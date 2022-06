COD GALBEN Avertizare pentru vant puternic, vijelii si temperaturi greu de suportat

Temperaturi de canicula, dar si instabilitate atmosferica temporar accentuata prognozeaza meteorologii pentru marti, 21 iunie 2022, o atentionare Cod Galben valabila pentru Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si partial pentru Transilvania intrand in vigoare la ora 11,00. Atentionarea meteorologica Cod Galben este valabila de marti, 21 iunie, ora 11,00 si pana la ora 21,00."In intervalul mentionat, in Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si local in Transilvania, temporar vantul va avea ... citeste toata stirea