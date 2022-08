Cod Portocaliu de averse torentiale dupa temperaturile de cuptor. Cat de mult va ploua si unde

Meteorologii au emis, miercuri, 10 august 2022, doua avertizari, Cod Galben si Cod Portocaliu, fiind asteptate ploi abundente, dar si descarcari electrice, vant si grindina. Prima avertizare COD GALBEN a intrat in vigoare miercuri, 10 august 2022, la ora 10,00, si este valabila pana joi, 11 august, ora 8,00."In Oltenia, in nordul si vestul Munteniei, in sud-vestul Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va ... citeste toata stirea