Colierul din dinti de cal, piesa din epoca romana putin cunoscuta. "Este foarte-foarte rara, posibil unicat"

Un obiect extrem de valoros, aflat in patrimoniul Muzeului Judetean Olt, urmeaza sa fie expus la Slatina. "Este o piesa foarte-foarte rara", spune arheologul Florin Ciulavu. Sub titlul "Obiectul saptamanii", specialistii Muzeului Judetean Olt au oferit cateva date, pe contul oficial de Facebook al institutiei, despre un obiect valoros aflat in patrimoniul institutiei, dar care este prea putin cunoscut. "In colectiile Muzeului Judetean Olt se pastreaza un colier din epoca romana, format din 44 ... citeste toata stirea