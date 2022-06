Constantin Enceanu si Mariana Ionescu Capitanescu, cap de afis al celei de-a treia editii a Festivalului "Ion Ontica" de la Optasi Magura

Sarbatoare mare in a doua zi de Rusalii, in comuna Optasi Magura. Festivalul National Concurs de Muzica Lautareasca dedicat marelui maestru Ion Ontica are loc luni, 13 iunie, cu incepere de la ora 14:00, si a ajuns la cea de-a treia editie, acesta fiind organizat la initiativa primarului Marin Scurtu. Evenimentul in sine va incepe inca de la ora 12:00, desfasurarea petrecerii campenesti, care ii are cap de afis pe indragitii interpreti de muzica populara Constantin Enceanu si Mariana Ionescu ... citeste toata stirea