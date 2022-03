Copiii din Ucraina isi incep experienta in scolile din Olt. Seful ISJ: "Vor face mai mult activitati extracurriculare"

Inspectoratul Scolar Judetean Olt a inregistrat primele cinci cereri venite din partea refugiatilor din Ucraina care vor ca cei mici sa participe la cursuri sau activitati in scolile romanesti. Doi copii ucraineni sunt inca de saptamana trecuta (14-20 martie) alaturi de prescolarii si elevii din Olt. Este cazul unui copil de 5 ani, care merge in fiecare zi la o gradinita din municipiul Slatina, si de o eleva aflata in clasa a VII-a, care ii are colegi, tot de saptamana trecuta, pe elevii Scolii ... citeste toata stirea