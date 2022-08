Copil de 3 ani, accidentat pe o strada din Slatina. "A fugit printre masini"

Un accident caruia i-a cazut victima un copil in varsta de 3 ani s-a produs in municipiul Slatina, luni, 15 august 2022. Accidentul a avut loc in jurul pranzului, un baiat in varsta de 3 ani, care, conform anumitor date, ar fi tasnit printre masini in strada, a fost accidentat pe strada Ecaterina Teodoroiu. "Astazi, 15 august 2022, in jurul orei 12:20, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ecaterina ... citeste toata stirea