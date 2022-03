Cozile de la Pasapoarte, in cifre. Ce spun autoritatile din Olt ca ar sta la baza solicitarilor in continua crestere

Si oltenii urmeaza "trendul" si se programeaza pentru eliberarea unui pasaport, in numar mai mare decat altadata. Autoritatile pun pe seama ridicarii restrictiilor si a apropierii Pastelui valul de cereri. Aproape 600 de olteni au facut programari, in ultimele noua zile, la Serviciul Pasapoarte Olt, ceea ce inseamna o crestere cu peste 200 cereri fata de perioada 28 februarie - 8 martie 2019, an in care inca nu ne incercase pandemia.Comparativ cu perioada 1 ianuarie - 8 martie 2019, cand in ... citeste toata stirea