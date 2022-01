Creste alarmant numarul pacientilor internati cu COVID-19 in Olt

Numarul pacientilor internati cu COVID-19 in spitalele din Olt creste de la o zi la alta, marti, 25 ianuarie 2022, fiind raportate 64 persoane internate, cu 24 mai multe decat cu trei zile in urma. A crescut si numarul deceselor. Un numar de 94 cazuri noi au fost raportate in ultimele 24 ore in judetul Olt. Daca numarul infectarilor zilnice se mentine relativ constant, creste, in schimb, numarul pacientilor care au nevoie de spitalizare. Daca sambata erau doar 40 de pacienti internati in ... citeste toata stirea