Crestere alarmanta si in Olt: 61 cazuri Covid-19 in 24 ore

O crestere de peste cinci ori fata de ziua de marti, 11 ianuarie 2022, a numarului de cazuri noi COVID-19 a raportat DSP Olt. Numarul deceselor a ajuns la 740, ultimul caz inregistrat fiind al unui pacient vaccinat, care avea insa si alte boli. Daca marti, 11 ianuarie, DSP Olt a raportat 11 cazuri noi inregistrate in sistemul oficial in ultimele 24 ore, o zi mai tarziu numarul a crescut la 61 / 24 ore.Numarul pacientilor internati in spital a ramas, in schimb, acelasi - 11 cazuri. Incidenta a ... citeste toata stirea