Crimele de la Caracal. Bunicul Luizei, in pragul infarctului dupa declaratiile lui Dinca: "A spus ca eu am abuzat de ea" VIDEO

"Criminalul din Caracal", Gheorghe Dinca, a facut declaratii, miercuri, 20 aprilie 2022, pentru prima data in instanta in acest dosar. Familia Luizei Melencu, prima fata rapita, a suportat cu greu "prostiile debitate de acest descreierat", bunicul fetei parasind sala de judecata. Dosarul "Crimelor de la Caracal", asa cum este cunoscut, se judeca la Tribunalul Olt, acolo unde inculpatul Gheorghe Dinca a facut primele declaratii in instanta, dupa ce toti martorii propusi au fost audiati. ... citeste toata stirea