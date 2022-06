Cu cat se vand rosiile in judetul campion al programului "Tomata". Fermier: "Au prelungit termenul, ne-au terminat"

Preturile legumelor au scazut drastic in sudul tarii, fermierii temandu-se deja ca, cel putin in cazul tomatelor, se va ajunge din nou la supraproductie. Cat dau consumatorii pe legume in piata si cu cat se vand de la poarta fermierului. Programul "Tomata", care a adunat in acest an peste 17.000 de "adepti" care vor sprijinul de 3.000 euro, judetul Olt fiind campion la numarul de cereri depuse (peste 5.800), risca sa distorsioneze din nou piata. Pretul legumelor a scazut foarte mult, iar ... citeste toata stirea