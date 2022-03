"Cuibusorul de nebunii" al nepotului lui Ceausescu, de vanzare. Proprietar: "Am recuperat 140 de ha de pamant si le-am vandut pe toate ca sa pot sa restaurez"

Unul dintre putinele conace boieresti care mai sunt in picioare in judetul Olt, pe care au pus ochii, si l-au si folosit, protejatii sistemului din comunism, se vinde. Proprietarul, un impatimit colectionar de masini militare vechi, spune ca renunta la conac pentru a-si construi un atelier pentru restaurari. Conacul Romano, sau "Hanul Plesoiu", asa cum a fost cunoscut in comunism pana la retrocedarea catre urmasul proprietarilor, a fost pus in vanzare de curand. Proprietarul, Constantin Badita ... citeste toata stirea