Cum a devenit sprijinirea refugiatilor ucraineni o adevarata afacere. Gazduirea unei familii cu 5 membri aduce peste 10.000 de lei pe luna de la stat

Conform cererilor centralizate in aprilie pentru luna martie, pentru cazarea refugiatilor IGSU a decontat, prin intermediul administratiei publice locale, aproximativ 5,2 milioane lei catre persoanele fizice si 1,3 milioane catre persoane juridice. In mai, solicitarile de la persoane fizice sunt de sapte ori mai mari Lasati singuri la inceputul valului de refugiati care s-a abatut peste Romania, romanii de rand au strigat in cele din urma ca nu mai pot sa le asigure oropsitilor casa si masa ... citeste toata stirea