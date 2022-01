Cum poti afla gratuit daca suferi de boala tacuta care te poate dobori. "Romania a fost intotdeauna lider in Europa"

O boala care se instaleaza silentios si care, nedescoperita la timp, evolueaza spre ciroza, poate fi pusa in evidenta printr-un test extrem de simplu, accesibil de acum la medicul de familie. 32 cabinete sunt disponibile in judetul Olt. In lume exista 325 milioane de persoane infectate cu virusurile hepatitice B si C, aceste virusuri cauzand peste un million de decese. Ciroza, complicatiile acesteia si cancerele hepatice afecteaza de noua ori mai multe persoane decat HIV-SIDA, a atras atentia ... citeste toata stirea